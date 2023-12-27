Россиянам рассказали, может ли работодатель заставить работать в Новый год

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У работодателя нет права заставлять сотрудника выйти на работу, если это не исключительный вид деятельности как у специалистов экстренных служб и некоторых других. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на юриста Юрия Капштыка.

"Согласно Трудовому кодексу, работа в праздничные дни и выходные допустима исключительно на основании приказа и согласия работника и оплачивается в двукратном размере или компенсируется отгулами (днями к отпуску)", – сказал он.

Эксперт добавил, что в этом правиле есть исключение, под которое подпадают службы обеспечения коммунальных услуг (свет, газ, вода), общественного транспорта и службы экстренного реагирования. Речь идет о скорой помощи, полиции, пожарных и МЧС.

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