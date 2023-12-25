Эксперты рассказали, что не стоит дарить на Новый год

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При выборе подарка на Новый год не стоит рассматривать кастрюли и носки, так как эти вещи напоминают о быте и рассеивают атмосферу праздника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

По словам специалиста по этикету Элеоноры Басмановой, неуместно в качестве подарка выбирать кастрюли, сковородки, носки, а детям учебники и вещи, связанные со школой.

В свою очередь, бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева пояснила, что при выборе подарка нужно исходить из того, кому он предназначен – близким или малознакомым людям, коллегам или родным.

"Если своим деловым соратникам, партнерам и так далее, то подарки должны быть деловыми. То есть это какие-то деловые аксессуары: ручки, блокноты, изделия из кожи, допустим, портмоне, кошельки, какие-то картхолдеры возможно. То есть подарок не должен вторгаться в личную сферу", – пояснила бизнес-консультант.

Николаева назвала крепкий алкоголь универсальным подарком на любой праздник для мужчин, а для женщин – некрепкое спиртное, цветы и конфеты. При выборе подарков для близких важно опираться на их желания и увлечения, подчеркнула она.

Ранее психодраматерапевт Ольга Малинина рассказала, как снизить траты при выборе подарков. Она рекомендовала не откладывать покупку подарков на последний день, чтобы не спешить и выбрать именно то, что хочется.

Еще она посоветовала сначала составить список и спланировать, что конкретно нужно дарить членам семьи, коллегам, друзьям. Эксперт призвала не только укладываться в бюджет, но и не дарить ненужные вещи.

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