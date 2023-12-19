Психолог рассказала, как снизить траты при выборе подарков

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Импульсивным людям при покупке подарков нужно учиться ограничивать свои траты и выработать для себя ряд правил, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на психодраматерапевта Ольгу Малинину.

"Не стоит откладывать покупку подарков на последний день. Когда времени остается в обрез, то человек начинает тревожиться и спешить, скупая все подряд, но не то, что хотел на самом деле", – посоветовала она.

Также эксперт рекомендовала для начала составить список и спланировать, что конкретно человек будет дарить членам семьи, коллегам, друзьям. Если в каком-то из коллективов не принято дарить подарки, то нужно ограничиться только теми, кому действительно хочется сделать приятно.

"Не стоит брать на себя лишние обязательства, создавая дополнительные траты", – уверена она.

После этого необходимо заложить бюджет и посмотреть, какую сумму даритель готов вложить в подарки. Эксперт призвала не только уложиться в бюджет, но и не дарить ненужные вещи. Если денег не хватает, то можно сделать подарки своими руками.

"Не стоит ущемлять себя в базовых тратах, чтобы потом самого себя ругать и расстраиваться из-за этого", – подчеркнула психолог.

Кроме того, эксперт посоветовала рассмотреть вариант о подарке самому себе. По ее словам, в российской культуре нет такой традиции, однако данная практика учит сначала заботиться о себе, а потом уже о других. Важно, чтобы это было что-то, что порадует человека, а не будет являться средством для выполнения работы вроде новой сковороды или курсов для поиска работы, отметила она.

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