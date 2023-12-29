Кабмин утвердил беспошлинный импорт яиц до 30 июня 2024 года

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Пошлины на импорт яиц в Россию будут отменены с 1 января по 30 июня 2024 года. Об этом сообщается в документе на официальном портале правовой информации.

Минсельхоз станет уполномоченным органом по выдаче документов, которые будут необходимы для беспошлинного ввоза продукции. В документе также определены списки компаний, которые будут освобождены от уплаты ввозной таможенной пошлины.

Власти России объясняли, что благодаря этим мерам в РФ можно будет ввезти 1,2 миллиарда яиц и стабилизовать цены на них.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что дефицита яиц в России нет и не будет, рынок ими более чем полностью обеспечен. По ее информации, цены на яйца стабилизируются после Нового года.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в России началась активная работа над стабилизацией цен на яйца в том числе благодаря совмещенным прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина.

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