В России нет дефицита яиц, а цены стабилизируются после Нового года – Абрамченко

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Дефицита яиц в России нет и не будет, рынок ими более чем полностью обеспечен, а цены на яйца стабилизируются после Нового года. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью РИА Новости.

"Дефицита нет и точно не будет. А с учетом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок, рынок более чем полностью обеспечен яйцом", – сказала она.

Абрамченко также заявила, что цены на яйца снизятся после того, как спадет ажиотажный спрос на них перед Новым годом. По мнению вице-премьера, сейчас наблюдается ажиотаж подобный тому, что был во время пандемии с гречкой, сахаром и подсолнечным маслом.

Она также пояснила, что подобная ситуация на рынке сложилась из-за того, что существенно выросло потребление – "по статистическим данным, более чем на 1,8 миллиарда штук", а параллельно с ростом потребления наблюдались вспышки птичьего гриппа, из-за чего "производство упало на 700 миллионов штук".

Абрамченко уточнила, что правительство уже достигло договоренности с крупнейшими производителями мяса птицы и яиц об оперативном наращивании объемов производства, а Минсельхоз настроил механизмы их поддержки.

"Уже в следующем году мы ожидаем, что только благодаря этим мерам производство вырастет на 550 миллионов штук", – резюмировала она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России началась активная работа над стабилизацией цен на яйца в том числе благодаря совмещенным прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина.

Первую партию яиц привезли в Россию из Азербайджана 19 декабря. Всего было доставлено 612 тысяч штук общим весом 36 тонн. Спустя четыре дня, 23 декабря, в РФ ввезли и вторую партию яиц в количестве 306 тысяч штук весом 18 тонн.



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