Путин поручил кабмину продумать меры поддержки гражданских жен погибших бойцов СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны РФ"

Владимир Путин поручил правительству РФ разработать меры поддержки для женщин, которые не были в браке с погибшими бойцами СВО, но совместно проживали или имеют общих детей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Представить предложения о мерах поддержки жен лиц, погибших (умерших) при выполнении задач специальной военной операции, и женщин, которые не заключили брак с такими лицами, но совместно проживали с ними, вели общее хозяйство либо имеют общих детей", – следует из текста поручения.

Президент обратил внимание, что меры должны затрагивать вопросы материальной поддержки, оказания медпомощи, получения образования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Он допустил, что для реализации мер могут быть внесены изменения в законодательную базу.

Ранее Путин назвал поддержку семей погибших участников СВО общей задачей. Между тем правительство РФ приняло проект распоряжения, согласно которому Минтруду выделят средства на поддержку участников спецоперации. Средства на поддержку будут выделены из резервного фонда и предоставлены в форме субсидии.

