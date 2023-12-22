Совфед продлил возможность оформления кредитных каникул участникам СВО

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В России продлили до конца следующего года возможность оформления кредитных каникул участникам спецоперации РФ на Украине, а также членам их семей. Соответствующий закон одобрил Совфед.

В настоящее время действуют нормы, согласно которым военнослужащим и их близким могут предоставить каникулы по всем потребительским кредитам и займам, в том числе по ипотеке, кредитным картам, которые были оформлены до мобилизации или отправки в зону боевых действий.

Ранее Владимир Путин заявил, что участники спецоперации РФ на Украине и их родные должны быть обеспечены всеми мерами поддержки. Президент подчеркнул важность предоставления равных прав всем без исключения – кадровым военным, добровольцам, мобилизованным, контрактникам и правоохранителям.

Глава Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что верхняя палата уже начала работу над поручением Путина по уравниванию всех военнослужащих, принимающих участие в спецоперации РФ на Украине, в вопросе предоставления различных мер поддержки.



Москвичам рассказали о поддержке участников СВО и членов их семей