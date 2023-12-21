Совфед начал работу над поручением Путина по уравниванию участников СВО в вопросе льгот

Фото: пресс-служба Совета Федераций

Совфед уже начал работу над поручением Владимира Путина по уравниванию всех военнослужащих, принимающих участие в спецоперации РФ на Украине, в вопросе предоставления различных мер поддержки. Об этом рассказала глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Это поручение президента уже начало отрабатываться. Председатель правительства РФ (Михаил Мишустин. – Прим. ред.) дал команду министерствам и ведомствам", – передает ТАСС ее слова.

При этом председатель Совфеда отметила, что окончательное решение принимают Минобороны и соцблок кабмина. Сенаторы активно взаимодействуют с ними по данному вопросу, подчеркнула Матвиенко. По ее словам, соответствующие законопроекты могут быть рассмотрены в январе.

Ранее Путин в ходе совмещенной пресс-конференции и прямой линии заявил, что все, кто с оружием в руках отстаивает интересы России, борется за нее и рискует своей жизнью и здоровьем, должны быть поставлены в одинаковые условия в вопросах мер поддержки.

Российский лидер добавил, что будут приняты соответствующие поправки в закон. Он сообщил, что уже обсуждал с министром обороны Сергеем Шойгу, начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым и вице-премьером РФ Татьяной Голиковой вопросы поддержки участников спецоперации.



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