Москвичи с подозрением на пневмонию будут обязаны обследоваться в КТ-центрах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Столичные пациенты с подозрением на воспаление легких будут обязаны проходить обследование в КТ-центрах. Об этом рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает Агентство "Москва".
"Если у пациента будет подозрение на воспаление легких, то он в обязательном порядке должен пройти дополнительное обследование в амбулаторных КТ-центрах, которые мы создали", – поделилась Ракова. Она уточнила, что в центрах компьютерной томографии можно взять кровь, а также сделать кардиограмму.
Заммэра столицы напомнила, что в городе в круглосуточном режиме доступно свыше 40 КТ-центров. За три дня там провели 7 тысяч исследований, у 30% людей были обнаружены ранние стадии пневмонии, добавила Ракова.
За последние сутки в России подтверждено 3 448 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах. Всего в России зарегистрировано 27 938 случаев заражения вирусом. За весь период выздоровели 2 304 человека. В столице за сутки подтверждено 1 370 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Стало известно, что в Москве все случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирус.
Кроме того, в столице открыли 45 новых амбулаторных КТ-центров.
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