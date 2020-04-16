Москвичи с подозрением на пневмонию будут обязаны обследоваться в КТ-центрах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Столичные пациенты с подозрением на воспаление легких будут обязаны проходить обследование в КТ-центрах. Об этом рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает Агентство "Москва".

"Если у пациента будет подозрение на воспаление легких, то он в обязательном порядке должен пройти дополнительное обследование в амбулаторных КТ-центрах, которые мы создали", – поделилась Ракова. Она уточнила, что в центрах компьютерной томографии можно взять кровь, а также сделать кардиограмму.

Заммэра столицы напомнила, что в городе в круглосуточном режиме доступно свыше 40 КТ-центров. За три дня там провели 7 тысяч исследований, у 30% людей были обнаружены ранние стадии пневмонии, добавила Ракова.

За последние сутки в России подтверждено 3 448 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах. Всего в России зарегистрировано 27 938 случаев заражения вирусом. За весь период выздоровели 2 304 человека. В столице за сутки подтверждено 1 370 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Стало известно, что в Москве все случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирус.

Кроме того, в столице открыли 45 новых амбулаторных КТ-центров.