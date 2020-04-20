Собянин открыл коронавирусный стационар в ГКБ № 24

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар на базе Городской клинической больницы № 24 на улице Писцовой.

"Сегодня больница № 24 вступает в строй в борьбе с коронавирусом. Хорошая больница, хороший коллектив – профессионалы. Есть реанимации, ИВЛ – то есть все, что требуется для борьбы с коронавирусом", – сказал мэр столицы.

По его словам, ранее планировалось развернуть в Москве 9 тысяч больничных коек. Сделать это власти столицы собирались уже на текущей неделе, но результаты диагностики показали, что в настоящее время нет необходимости в введении такого количества дополнительных коек, так как рост больных коронавирусом с тяжелой формой невелик.

"На той неделе мы планировали в понедельник ввести 9 тысяч больничных коек для COVID-2019, но по той динамике тяжелых пациентов, которую мы видим за последние 10 дней, мы задачу себе уменьшили с 9 до 4 тысяч сегодня. В выходные мы увидели, что можно еще отложить ввод дополнительных больничных коек. Поэтому сегодня вводим около 2 тысяч всего. Это позитивная история, говорящая о том, что у нас нет такой быстрой динамики нарастания тяжелых пациентов, как мы видим по диагностике", – добавил мэр.

Собянин отметил, что диагностика все больше выявляет пациентов с легкой формой, бессимптомных.

Кроме того, глава города сообщил, что жители столицы соблюдают режим самоизоляции.

"Москвичи выполняют требования по самоизоляции. У нас высокий коэффициент самоизоляции. Низкий коэффициент передвижения по городу. Несомненно, рано или поздно это даст свой эффект", – рассказал Собянин.

Ранее городская больница № 24 была современным многопрофильным стационаром на 540 коек плюс 46 коек реанимации. Для перепрофилирования в коронавирусный стационар в больнице отремонтировали корпус № 2 1985 года постройки с перепланировкой помещений и оборудованием палат кислородной подводкой. В корпусе № 1 2009 года постройки проведение ремонта не требовалось.

В корпусах № 1 и № 2 организовали "чистые" и "грязные" зоны, установили душевые кабины и шлюзы, препятствующие распространению инфекции, а также смонтировали автомобильную мойку.

В результате в больничных корпусах развернулись 540 коронавирусных коек плюс 61 реанимационная койка. В корпусе № 1 находятся 250 коек плюс 34 реанимационные. Там же расположены отделения лучевой и ультразвуковой диагностики, эндоскопическое отделение и клинико-диагностическая лаборатория. В корпусе № 2 разместились 290 коек плюс 27 реанимационных коек.

Коронавирусный стационар оснащен современным медицинским оборудованием, включая КТ и аппараты ИВЛ. Высокий уровень эпидемиологической безопасности обеспечивают современное приемное отделение с изолированными боксами, раздельные входы для приема и выписки больных, раздельные входы для персонала с оборудованными шлюзами и душевыми.

Палаты оборудованы санузлами с туалетом, душем, раковиной и системой обеззараживания помещений. Закуплены необходимые медикаменты, включая противовирусные и антибактериальные препараты, дезинфицирующие, антисептические средства и средства индивидуальной защиты персонала.

Пациенты будут получать специализированное шестиразовое питание. Близкие пациентов смогут приносить передачи ежедневно. В штате коронавирусного стационара – 226 врачей и 431 сотрудник среднего медперсонала. Сформированы мультидисциплинарные бригады медиков.

Первых пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию ГКБ № 24 примет 20 апреля. Кроме того, на территории больницы начались работы по сооружению временного быстровозводимого медицинского корпуса на 71 койку, предназначенного для долечивания выздоравливающих пациентов, которым не требуется кислородная поддержка.

Входящий в состав ГКБ № 24 Перинатальный центр в 4-м Вятском переулке продолжает работу в обычном режиме.

На 20 апреля в Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуты отделения в 42 федеральных, городских и частных стационарах. В поселении Вороновском (ТиНАО) построена и открыта новая инфекционная больница на 800 коек с возможностью расширения до 900 коек.

Продолжается подготовка к развертыванию госпиталей для лечения больных коронавирусом еще в нескольких корпусах федеральных, городских и частных больниц. На территории ряда городских стационаров начато возведение временных быстровозводимых медицинских корпусов, предназначенных для долечивания выздоравливающих пациентов.

Временные госпитали оборудуют всем необходимым для комфортного пребывания пациентов, включая отопление, горячую и холодную воду, санузлы. В общей сложности во временных госпиталях планируется разместить порядка 1,2 тысячи коек долечивания, на которых пациенты будут проводить несколько дней перед выпиской домой.

Для персонала коронавирусных стационаров введены надбавки к заработной плате. Врачи получат дополнительные 70 тысяч рублей в месяц, средний медицинский персонал – 50 тысяч рублей, младший медперсонал и другие сотрудники – 30 тысяч рублей.

17 апреля Сергей Собянин открыл инфекционный центр в поселении Вороновском в ТиНАО. Первый прием пациентов намечен на 20 апреля.

Открылась полноценная инфекционная больница на 800 коечных мест, оснащенная всем необходимым: реанимацией, обеспечением лечебным кислородом, инфекционными боксами, мельцеровскими боксами, операционными, общежитиями для персонала.

