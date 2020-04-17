Ракова: доноры плазмы для лечения коронавируса получат денежную выплату

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова призвала москвичей, выздоровевших от коронавируса, стать донорами плазмы.

Она отметила, что горожанам, которые станут донорами плазмы для больных COVID-19, будут выплачивать деньги. В ближайшее время будет принят нормативно-правовой акт, устанавливающий денежные выплаты для таких доноров. Такое поручение дал Сергей Собянин.

Кровь пациентов, выздоровевших от COVID-19, содержит антитела к инфекции. Соответствующую технологию одобрил для использования Клинический комитет по борьбе с коронавирусом.

На данный момент в Москве действуют два плана лечения для больных с коронавирусом. Их наблюдают либо в стационаре, либо на дому, если болезнь протекает в легкой форме. В последнем случае инфицированные обязаны подписать согласие на соблюдение карантина. Нарушителей режима штрафуют и госпитализируют.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,9 миллиона случаев заражения, более 130 тысяч человек скончалось.

С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

