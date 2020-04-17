Ракова: доноры плазмы для лечения коронавируса получат денежную выплату

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова призвала москвичей, выздоровевших от коронавируса, стать донорами плазмы.
Она отметила, что горожанам, которые станут донорами плазмы для больных COVID-19, будут выплачивать деньги. В ближайшее время будет принят нормативно-правовой акт, устанавливающий денежные выплаты для таких доноров. Такое поручение дал Сергей Собянин.
Кровь пациентов, выздоровевших от COVID-19, содержит антитела к инфекции. Соответствующую технологию одобрил для использования Клинический комитет по борьбе с коронавирусом.
На данный момент в Москве действуют два плана лечения для больных с коронавирусом. Их наблюдают либо в стационаре, либо на дому, если болезнь протекает в легкой форме. В последнем случае инфицированные обязаны подписать согласие на соблюдение карантина. Нарушителей режима штрафуют и госпитализируют.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,9 миллиона случаев заражения, более 130 тысяч человек скончалось.
С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.
При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.
"Мосгорсправка": виды и сроки пропусков
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: