Около половины новых пациентов с коронавирусом в Москве младше 45 лет

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столице подтверждено 2 026 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Среди новых заболевших коронавирусной инфекцией около 44% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет составляет 36%.

Около 10% всех зараженных – люди старше 65 лет, причем около 5,5% из них старше 80 лет. Еще 4,5% из числа заболевших – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей.

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 26 350 случаев коронавируса. За последние сутки в России зарегистрировали 4 268 случаев коронавирусной инфекции, таким образом число инфицированных в стране увеличилось до 47 121.

За сутки подтверждено 44 летальных случая с коронавирусом, 28 из них – в Москве. За весь период выздоровели 3 446 пациентов.

В России за весь период проведено более двух миллионов тестов на коронавирусную инфекцию. Под медицинским наблюдением остаются 135 тысяч человек.

