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Общество

29 апреля, 20:01

Мурашко сравнил методы борьбы с коронавирусом в РФ и Германии

общество власть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Методы борьбы с коронавирусом в России и Германии схожи, страны активно взаимодействуют, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Наверное, наиболее схожая страна, которая именно применяла те же меры и шла тем же курсом в плане медицинской помощи, – это Германия. Мы с ними активно взаимодействуем", – заявил министр в эфире телеканала "Россия 24".

В среду у Мурашко состоялся разговор с министром здравоохранения Германии о схемах лечения и принципах госпитализации и диагностики.

Ранее глава Минздрава заявил, что в последнее время часто фиксировались случаи заражения коронавирусной инфекцией внутри семьи. Он рекомендовал россиянам воздержаться от поездок к родным и друзьям во время майских праздников.

Ученые рассчитали влияние COVID-19 на среднюю длительность жизни. Они установили, что инфицирование коронавирусом сокращает жизнь примерно на 10 лет. Мужчины с диагностированным заболеванием могут умереть на 13 лет раньше, а женщины – на 11.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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