Ученые выявили у коронавируса опасную мутацию

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Американские и британские ученые выявили несколько мутаций нового коронавируса, одна из которых потенциально способна повлиять на устойчивость инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

Исследователи обратили особое внимание на мутацию Spike D614G, которая распространена в Европе. Впервые ученые обнаружили ее в Германии.

В ходе научных экспериментов было выявлено, что мутация затрагивает часть вируса, которая распознается иммунной системой. При этом именно этот фрагмент COVID-19 используется для разработки вакцин.

Ученые выразили опасение, что в перспективе мутация Spike D614G может сделать заболевших коронавирусом более уязвимыми для нового заражения.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончалось. В России выявлено 165 929 заболевших COVID-19, вылечились 21 327, скончались 1537.

