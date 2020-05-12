Более 50 тысяч столичных медсестер отмечает 12 мая профессиональный праздник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Более 50 тысяч сотрудников московской системы здравоохранения отмечает 12 мая Международный день медицинской сестры. С памятным днем их поздравила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
"Изо дня в день вы самоотверженно выходите на работу для того, чтобы москвичи могли оставаться дома. Жизнь и здоровье людей будут спасены благодаря точности ваших действий, вашему высокому профессионализму, который не подводит, даже несмотря на усталость. При этом мы знаем, что вы не остаетесь равнодушными к людям и всегда стараетесь сделать чуть больше. Доброе слово, улыбка, ободряющий взгляд – порой они действуют сильнее лекарств. Спасибо вам! С праздником, наши герои!" – заявила представитель мэрии.
На сегодняшний день в столичной системе здравоохранения 28 тысяч медицинских сестер в городских стационарах и 22 тысячи в городских поликлиниках.
Глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун также поздравил медсестер и отметил их важный вклад в борьбу с коронавирусом.
"В это сложное время для всех нас вы – пример мужества, стойкости и выдержки. Многие из вас жертвуют временем в кругу семьи и отдают все свое внимание пациентам и своей работе. Спасибо вам за верность своему делу, доброе и чуткое отношение к пациентам!" – заявил руководитель ведомства.
Сейчас медицинским сестрам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекций, предусмотрены дополнительные ежемесячные выплаты. Тем, кто работает непосредственно c пациентами с COVID-19 и с подозрением на коронавирусную инфекцию, выплачивают федеральные и региональные надбавки к зарплате. Федеральные выплаты составляют 50 тысяч рублей для среднего и 25 тысяч рублей для младшего медицинского персонала.
Для среднего медперсонала московских больниц, лабораторий, оказывающих медицинскую помощь пациентам с подтвержденным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и проводящие исследования биологических материалов, дополнительные выплаты составляют по 50 тысяч рублей (для младшего медперсонала – 30 тысяч рублей) в месяц.
Также надбавку к зарплате в размере 50 тысяч рублей в месяц получат медсестры КТ-центров и городских поликлиник, которые выявляют заболевших и осуществляют медицинское наблюдение на дому. Дополнительные выплаты для среднего медперсонала Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи, которые оказывали экстренную помощь и медицинскую эвакуацию, составит 30 тысяч рублей в месяц.
В России за последние сутки выявили 10 899 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего зарегистрировано 232 243 случая. За весь период зафиксировано 2116 летальных исходов, выздоровели 43 512 человек.
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