Собянин назвал условия для нормальной жизни в "новой реальности"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин заявил, что для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь в новой реальности с учетом ограничений, должна появиться новая культура, предполагающая максимальную заботу о здоровье.

"Мы должны обеспечить нормальную жизнь наших городов и регионов уже в какой-то новой реальности, исходя из тех ограничений и тех вызовов, которые перед нами стоят", – сказал мэр Москвы на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ.

Он рассказал, что в ходе обсуждения с правительством и региональными властями мер для обеспечения нормальной жизни были выделены пять ключевых направлений.

"Это и ответственное поведение граждан. И какая-то новая, наверное, культура, поведение, которое предполагает максимальную заботу о собственном здоровье и заботу о тех, кто рядом находится с ними. Это важнейшая, ключевая история", –сообщил он.

Также градоначальник отметил важность понимания работодателями ответственности при открытии своих предприятий. Собянин заявил, что для работников следует обеспечить безопасные условия труда, купировав любую возможность распространения инфекции.

Кроме того, глава столицы напомнил о необходимости строгого соблюдения карантинных мер по отношению к тем гражданам, у которых выявлен COVID-19.

В число условий Собянин также включил массовое тестирование и раннее выявление коронавирусной инфекции, а также пребывание здравоохранения столицы, регионов и всей страны в постоянной мобилизационной готовности.

Ранее Владимир Путин заявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех секторов экономики завершается. По его словам, выход из режимов ограничений быстрым не будет.

Необходимо будет сохранять общие санитарные требования и допольнительные ограничительные меры в регионах. Также по всей стране пока исключаются массовые мероприятия.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, 11 из 85 российских регионов могут начать снятие ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, сразу со второго этапа.

Еще 22 региона могли бы начать смягчение ограничительных мер из-за коронавируса в случае обеспечения достаточного числа свободных больничных коек и охвата тестированием.