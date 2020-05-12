Врач сообщил об аномальных изменениях в кишечнике при COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Доктор медицинских наук Раджеш Баяна из отделения радиологии Массачусетской больницы общего профиля заявил, что у пациентов с выявленным коронавирусом были найдены аномальные изменения в кишечнике. Об этом сообщает "Российская газета".
"Мы обнаружили аномалии в работе кишечника у пациентов с COVID-19. Они чаще фиксировались у лежащих в отделении интенсивной терапии. Чтобы понять причину таких изменений, необходима дополнительная работа", – заявил специалист.
Группа ученых провела исследование на примере 414 пациентов, поступивших на лечение в период с 27 марта по 10 апреля. Средний возраст пациентов составил 57 лет.
Среди выявленных патологий специалисты отметили, в частности, пневматоз – при подобном заболевании стенки кишечника формируют заполненные воздухом или газами кисты. Кроме того, врачи установили обесцвечивание кишечника и инфаркт данного органа.
Ранее директор по чрезвычайным ситуациям регионального отделения Всемирной организации здравоохранения в районе Восточного Средиземноморья Ричард Бреннан заявил об отсутствии доказательств серьезных мутаций коронавируса. По словам специалиста, ВОЗ сотрудничает с лабораториями по всему миру в рамках борьбы с вирусом.
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