Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

30 апреля, 23:57

Россия практически вышла на плато по COVID-19 – Скворцова

общество безопасность

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В последнюю неделю Россия практически вышла на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующее заявление сделала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, пишет РИА Новости.

По ее словам, в РФ удалось существенно снизить темпы роста коронавируса.

"По сути, в последние недели мы были практически уже на плато по числу новых случаев", – отметила Скворцова.

Кроме того, по словам главы ФМБА, ведомство подготовило документы для регистрации российской тест-системы на выявление антител к коронавирусу.

"Надеемся, что сегодня в течение дня или, соответственно, в ближайшие период времени эти плашки будут зарегистрированы", – подытожила Скворцова.

Ранее сообщалось, что тесты на антитела к COVID-19 могут стать общедоступными в Москве через две недели. С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин.

По последним данным, в России за прошедшие сутки подтвердили 7 099 случаев заражения COVID-19. Всего в РФ с начала пандемии выявили 106 498 случаев коронавирусной инфекции.

Число заболевших COVID-19 в России достигло 106 498

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать