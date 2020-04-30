Россия практически вышла на плато по COVID-19 – Скворцова

30 апреля, 23:57
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
В последнюю неделю Россия практически вышла на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующее заявление сделала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, пишет РИА Новости.
По ее словам, в РФ удалось существенно снизить темпы роста коронавируса.
"По сути, в последние недели мы были практически уже на плато по числу новых случаев", – отметила Скворцова.
Кроме того, по словам главы ФМБА, ведомство подготовило документы для регистрации российской тест-системы на выявление антител к коронавирусу.
"Надеемся, что сегодня в течение дня или, соответственно, в ближайшие период времени эти плашки будут зарегистрированы", – подытожила Скворцова.
Ранее сообщалось, что тесты на антитела к COVID-19 могут стать общедоступными в Москве через две недели. С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин.
По последним данным, в России за прошедшие сутки подтвердили 7 099 случаев заражения COVID-19. Всего в РФ с начала пандемии выявили 106 498 случаев коронавирусной инфекции.
Число заболевших COVID-19 в России достигло 106 498
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