Тесты на антитела к COVID-19 могут стать общедоступными в Москве через две недели

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Экспресс-тесты на наличие антител к коронавирусной инфекции могут стать общедоступными в столичных поликлиниках в течение двух недель. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник рассказал, что государственные лабораторные тесты будут проводиться бесплатно. По его словам, в настоящее время в Москве уже апробировали первые системы – они были израсходованы для скрининга медработников.

"Надеюсь, что в течение одной-двух недель эти системы в массовом порядке будут уже внедрены в Москве, объем и качество тестирования значительно улучшатся. Системы, которые будем внедрять в поликлиниках и госучреждениях, они все будут бесплатными", – сообщил мэр в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Сергей Собянин сообщил о том, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась. По словам градоначальника, об этом свидетельствует динамика заболеваемости в последние 5–7 дней. Он предположил, что столица вышла на пик коронавирусной инфекции. При этом он добавил, что Москва прошла в лучшем случае четверть пути в борьбе с вирусом.

Согласно последним данным, за последние сутки в России подтвердили 7 099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинство зараженных обнаружили в Москве – 3 093. В Московской области заразились 793 человека.

Всего в стране зарегистрировано 106 498 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,1% больше, чем днем ранее. За сутки выписали 1 333 человека.