Отобраны несколько удачных образцов белков для создания вакцин – Скворцова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
У коронавирусной инфекции непростая структура, в настоящий момент отобраны несколько удачных образцов белков для создания вакцин. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, передает РИА Новости.
"У нас отобраны несколько самых удачных кандидатных белков, причем и как монобелков, и композиции из них, потому что сам вирус имеет очень непростую структуру, имеет много эпитопов и несколько молекулярных механизмов взаимодействия с клеткой человека", – рассказала Скворцова в ходе пресс-конференции в онлайн-формате.
Недавно глава ФМБА сообщила, что около 60% пациентов с подтвержденным COVID-19 в Москве не имеет симптомов. До этого Скворцова говорила, что у борющихся с коронавирусом медиков начались психологические проблемы.
По последним данным, за минувшие сутки в РФ выявили 10 598 случаев коронавирусной инфекции. Итого в стране зарегистрировано 262 843 случая COVID-19, что на 4,2% больше, чем днем ранее. За последние сутки умерли 113 человек.
За весь период скончались 2 418 человек. Ранее стало известно, что жителей столицы начали проверять на антитела к коронавирусу.
Роспотребнадзор предупредил об отрицательных тестах на антитела к COVID
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