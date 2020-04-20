Скворцова назвала долю пациентов с легкой формой коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова отметила, что 30% заболеваний в результате заражения коронавирусом протекает в легкой форме, сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что симптоматика у такой категории инфицированных очень схожа с ОРВИ. Также Скворцова сообщила, что у 40% зараженных коронавирусом болезнь проходит без клинических проявлений.

"Фактически мы сейчас видим уже на нашей популяции, что 40% – это бессимптомные случаи заражения и где-то 30% – легкие формы, которые протекают, как обычное ОРВИ", – заявила Скворцова.

18 апреля глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун отметил, что доля москвичей, которые заразились коронавирусом и у которых отсутствуют ярко выраженные симптомы, выросла с 40 до 60%. Днем ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что от 45 до 50% инфицированных COVID-19 не ощущают никаких симптомов болезни.

Главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева отметила, что некоторые случаи бессимптомного протекания болезни требуют специальной терапии. Речь идет о зараженных, у которых в связи с заражением произошли изменения в тканях легких.

Ранее вирусолог Александр Бутенко рассказал о причинах бессимптомного протекания болезни. Он отметил, что оно может быть вызвано либо генетическими особенностями, которые делают организм невосприимчивым к инфекции, либо незначительной "долей" коронавируса в организме.