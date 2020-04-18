Москвичей с ОРВИ будут снабжать бесплатными лекарствами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти Москвы приняли решение о расширении программы обеспечения горожан бесплатными лекарствам. В частности, бесплатные медикаменты теперь смогут получать граждане, у которых были выявлены признаки ОРВИ, сообщил мэр столиц Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"Наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на коронавирус, бесплатные лекарства будут получать горожане с проявлениями ОРВИ", – написал градоначальник.

Врачи считают, что за обычной ОРВИ может скрываться коронавирусная инфекция, а потому следует оперативно приступать к адекватному лечению, объяснил Собянин.

Также сообщается, что бесплатные лекарства по назначению врача будут предоставлять и заболевшим жителям Подмосковья с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Ранее стало известно о введении в Москве дополнительных мер борьбы с коронавирусом. В частности, они коснулись пропускного режима и контроля за соблюдением самоизоляции.

В столице вводят автоматический контроль за самоизоляцией

Мэр Москвы заявлял, что в столице удалось сдержать взрывной рост заболеваемости COVID-19, однако в целях дальнейшей борьбы с инфекцией необходимы все новые усилия.

В Москве действуют ограничения на передвижения по городу. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировали 4 785 новых случаев заражения COVID-19. В Москве общее число зараженных составило 20 754.