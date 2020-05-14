Путин потребовал обеспечить оформление прав России на вакцину от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президент РФ Владимир Путин потребовал, чтобы заранее было обеспечено оформление прав России на вакцину от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Планируется, что вакцина от COVID-19 будет зарегистрирована к сентябрю этого года. "Только продумайте об интеллектуальной собственности, она заблаговременно должна быть безусловно обеспечена", – заявил Путин в ходе совещания по вопросам развития генетических технологий в стране.

В России выявлено 252 245 случаев COVID-19, вылечились 53 530 человек, скончались 2 305.

Ранее был назван срок создания реально действующего лекарства от коронавируса. Эффективный препарат разрабатывается учеными биофармацевтической компании Regeneron Pharmaceuticals.

Кроме того, эксперт рассказал о главном факторе формирования иммунитета к COVID-19.