Две вакцины от COVID-19 планируется зарегистрировать в России в августе – Голикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что две вакцины от коронавируса планируют зарегистрировать в августе 2020 года. Об этом она рассказала в ходе брифинга в правительстве.

Она отметила, что лидерами в разработке препарата от COVID-19 являются Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".

"[Центр Гамалеи] работает в сотрудничестве с 48-м институтом Министерства обороны Российской Федерации, и период проведения клинических исследований у Института Гамалеи с 48-м институтом Минобороны – июнь-август 2020 года", – отметила Голикова.

Она добавила, что в августе планируется процедура государственной регистрации вакцины. В сентябре же, по словам Голиковой, уже могут начать промышленное производство препарата.

Ранее вице-премьер РФ сообщила, что с 17 марта численность ПЦР-исследований на коронавирус увеличилась в 139 раз. Тест на антитела же в России прошли почти 650 тысяч человек. Голикова отметила, что пик коронавируса на территории РФ пришелся на 11 мая.