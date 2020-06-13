Две вакцины от COVID-19 планируется зарегистрировать в России в августе – Голикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что две вакцины от коронавируса планируют зарегистрировать в августе 2020 года. Об этом она рассказала в ходе брифинга в правительстве.
Она отметила, что лидерами в разработке препарата от COVID-19 являются Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".
"[Центр Гамалеи] работает в сотрудничестве с 48-м институтом Министерства обороны Российской Федерации, и период проведения клинических исследований у Института Гамалеи с 48-м институтом Минобороны – июнь-август 2020 года", – отметила Голикова.
Она добавила, что в августе планируется процедура государственной регистрации вакцины. В сентябре же, по словам Голиковой, уже могут начать промышленное производство препарата.
Ранее вице-премьер РФ сообщила, что с 17 марта численность ПЦР-исследований на коронавирус увеличилась в 139 раз. Тест на антитела же в России прошли почти 650 тысяч человек. Голикова отметила, что пик коронавируса на территории РФ пришелся на 11 мая.
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