Массовая вакцинация от коронавируса может начаться ближе к зиме – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичам рассказали о возможных сроках старта массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что это может произойти в декабре.

Градоначальник сообщил, что в настоящее время прорабатывается несколько вариантов вакцины и как минимум три из них находятся на стадии клинических испытаний.

"Коллеги говорят, что первая вакцина может появиться в августе, сентябре, октябре. Специалисты говорят, что массовое вакцинирование будет возможно уже ближе к Новому году, к зиме", – заявил мэр в эфире телеканала "Россия 24".

При этом Собянин выразил уверенность в том, что лекарство от COVID-19 появится в скором времени. Он подчеркнул, что все разрабатываемые препараты, действенность и безопасность которых подтверждена, сразу же поступают в больничную сеть города.

Ранее сообщалось, что две группы добровольцев отобраны для испытаний российской вакцины от COVID-19.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала об эффективности будущей вакцины от коронавируса. Подчеркивалось, что при вакцинации будет использоваться широкий спектр препаратов от COVID-19.