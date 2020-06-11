Массовая вакцинация от коронавируса может начаться ближе к зиме – Собянин

19:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москвичам рассказали о возможных сроках старта массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что это может произойти в декабре.
Градоначальник сообщил, что в настоящее время прорабатывается несколько вариантов вакцины и как минимум три из них находятся на стадии клинических испытаний.
"Коллеги говорят, что первая вакцина может появиться в августе, сентябре, октябре. Специалисты говорят, что массовое вакцинирование будет возможно уже ближе к Новому году, к зиме", – заявил мэр в эфире телеканала "Россия 24".
При этом Собянин выразил уверенность в том, что лекарство от COVID-19 появится в скором времени. Он подчеркнул, что все разрабатываемые препараты, действенность и безопасность которых подтверждена, сразу же поступают в больничную сеть города.
Ранее сообщалось, что две группы добровольцев отобраны для испытаний российской вакцины от COVID-19.
До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала об эффективности будущей вакцины от коронавируса. Подчеркивалось, что при вакцинации будет использоваться широкий спектр препаратов от COVID-19.
Вакцину от коронавируса начали испытывать на добровольцах
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