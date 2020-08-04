Более 42 тыс пассажиров без масок и перчаток оштрафовали в столичном транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 42 тысяч пассажиров без масок и перчаток оштрафовали в московском транспорте с момента ввода масочно-перчаточного режима, сообщил замруководителя ГКУ "Организатор перевозок" Олег Иванов в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Иванова, рейды проходят выборочно в вестибюлях, на станциях метрополитена, а также в наземном пассажирском транспорте.

"Мы стараемся объяснить пассажирам о необходимости ношения масок и перчаток. В большинстве случаев пассажиры надевают средства индивидуальной защиты", – сказал он.

Иванов напомнил, что за несоблюдение этих требований предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.

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Ранее пять магазинов в столице временно закрыли из-за нарушений масочного режима. В частности, ограничение было наложено на один из магазинов "Пятерочка".

До этого в Москве уже приостановили работу двух магазинов "Пятерочка" – на Халтуринской и Большой Косинской улицах.

Масочный режим введен в Москве указом мэра от 12 мая. Медицинские маски и перчатки необходимо использовать при посещении магазинов, торговых центров и иных общественных мест.