Массовые мероприятия в Москве не планируется разрешать до конца лета – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Массовые мероприятия в Москве будут запрещены до конца августа. Об этом сообщил Сергей Собянин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.

"Мы, скорее всего, не будем открывать разрешение на массовые мероприятия, по крайней мере, в ближайший месяц. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, хотя основные ограничения сняты, но на массовые мероприятия мы оставим до конца августа", – заявил мэр Москвы.

Также Собянин отметил, что число выявляемых случаев заражения коронавирусом в столице снизилось в 10 раз с момента пика заболеваемости.

"Если брать период с пика заболеваемости, в Москве количество вновь выявляемых заболеваний COVID снизилось в 10 раз. Вы помните, ситуация была, когда у нас выявлялось 6,5 тысячи, сегодня мы идем в коридоре где-то 650 случаев – плюс-минус 50. Этот период уже большой – около месяца", – отметил он.

Также мэр добавил, что порядка 16,5 тысячи коек в Москве, выделенных для пациентов с COVID-19, переведены на плановую работу.

В Москве за последние сутки зафиксирован 671 случай коронавируса. Всего в РФ выявлено 828 990 случаев COVID-19.