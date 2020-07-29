Собянин сообщил о снижении числа выявляемых случаев COVID-19 в Москве в 10 раз

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Число выявляемых случаев заражения коронавирусом в столице снизилось в 10 раз с момента пика заболеваемости, заявил Сергей Собянин.

"Если брать период с пика заболеваемости, в Москве количество вновь выявляемых заболеваний COVID снизилось в 10 раз. Вы помните, ситуация была, когда у нас выявлялось 6,5 тысячи, сегодня мы идем в коридоре где-то 650 случаев – плюс-минус 50. Этот период уже большой – около месяца", – объяснил он.

Порядка 16,5 тысячи коек в Москве, выделенных для пациентов с COVID-19, по словам главы города, переведены на плановую работу. В то же время мэр города добавил, что в ближайший месяц в столице не планируется разрешать массовые мероприятия, передает ТАСС. Расслабляться еще рано, подчеркнул Собянин.

В России за последние сутки зарегистрировано 5 475 случаев COVID-19 в 84 регионах. Из них 26,8% не имели клинических проявлений болезни. Общее число случаев в стране – 828 990. За весь период зафиксировано 13 673 летальных исхода, выздоровели 620 333 пациента.

На Москву пришелся 671 новый случай. Всего в городе подтверждено 239 986 случаев, выздоровело 176 437 пациентов, скончалось 4 434.

Роспотребнадзор сообщил, что антитела к коронавирусной инфекции выявляются у 20–25% пациентов. В службе пояснили, что при выборе лаборатории для теста надо обращать внимание на ее историю, место на рынке и наличие сертификата ГОСТ-Р ИСО. Специалисты добавили, что пока ответа на вопрос, как долго сохраняются антитела у человека, нет.