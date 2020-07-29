Москва находится в третьем десятке регионов по числу новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице число новых случаев коронавирусной инфекции составляет 5,29 на 100 тысяч человек, следует из данных Росстата.

Отмечается, что это 22-е место среди субъектов Российской Федерации. При этом город находится в топе регионов страны с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19. Данный показатель в Москве составляет 0,3%.

За последние сутки в России подтверждено 5 475 новых случаев коронавируса. В Москве зафиксирован 671 случай.

Всего в России выявлено 828 990 случаев COVID-19, вылечились 620 333 человека, скончались 13 673. Выздоровели 620 333 человека.

Ранее говорилось, что первый привитый от коронавируса в рамках клинических испытаний вакцины доброволец чувствует себя хорошо. С 27 июля в государственном научном центре "Вектор" начались испытания препарата от COVID-19.