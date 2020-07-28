Антитела к COVID-19 выявляются у 20–25% пациентов – Роспотребнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Антитела к коронавирусной инфекции выявляются у 20–25% пациентов. Об этом говорится в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф.
"Антитела к коронавирусу сейчас – один из самых востребованных тестов. Конечно, каждый надеется, что результат будет положительным. Но, по статистике, мы находим антитела у 20–25% пациентов", – заявили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
По данным Роспотребнадзора, при выборе лаборатории для теста надо обращать внимание на историю лаборатории, ее место на рынке, а также наличие сертификата ГОСТ-Р ИСО.
Уточняется, что в настоящий момент нет ответа на вопрос, как долго сохраняются антитела у человека.
"Для ответа на эти вопросы нам необходимо протестировать как можно большее количество людей разного возраста и пола, различных профессий", – обратили внимание в пресс-службе.
Ранее говорилось, что центр "Вектор" начал клинические испытания вакцины от COVID-19. В то же время Сеченовский университет вместе с госпиталем имени Бурденко подводят итоги исследований вакцины с участием второй группы добровольцев.
Москва занимает 18-е место по количеству новых случаев коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: