Антитела к COVID-19 выявляются у 20–25% пациентов – Роспотребнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Антитела к коронавирусной инфекции выявляются у 20–25% пациентов. Об этом говорится в Telegram-канале портала стопкоронавирус.рф.

"Антитела к коронавирусу сейчас – один из самых востребованных тестов. Конечно, каждый надеется, что результат будет положительным. Но, по статистике, мы находим антитела у 20–25% пациентов", – заявили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

По данным Роспотребнадзора, при выборе лаборатории для теста надо обращать внимание на историю лаборатории, ее место на рынке, а также наличие сертификата ГОСТ-Р ИСО.

Уточняется, что в настоящий момент нет ответа на вопрос, как долго сохраняются антитела у человека.

"Для ответа на эти вопросы нам необходимо протестировать как можно большее количество людей разного возраста и пола, различных профессий", – обратили внимание в пресс-службе.

Ранее говорилось, что центр "Вектор" начал клинические испытания вакцины от COVID-19. В то же время Сеченовский университет вместе с госпиталем имени Бурденко подводят итоги исследований вакцины с участием второй группы добровольцев.