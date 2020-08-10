В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

10 августа, 23:02
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве скончались 14 пациентов с COVID-19. Об этом заявили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Отмечается, что у всех умерших пациентов был зафиксирован диагноз "пневмония".
Таким образом, с начала пандемии в столице скончались 4 599 человек с подтвержденным COVID-19.
За последние сутки в России подтвердили 5 118 новых случаев коронавируса. При этом более 1,3 тысячи случаев не имели клинических проявлений.
Согласно последним данным, Москва заняла 17-е место по количеству новых случаев коронавируса среди всех регионов РФ. Показатель прироста новых случаев COVID-19 в городе составил 0,3 процента.
Москва занимает 17-е место по количеству новых случаев коронавируса
Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, ситуация с коронавирусом в городе стабильна уже два месяца. Кроме того, российская столица превосходит остальные мировые мегаполисы по объемам тестирования жителей на COVID-19.
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