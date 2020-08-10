Роспотребнадзор назвал регионы, где доля людей с антителами к COVID-19 выше всего

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Исследования показали, в каких регионах Российской Федерации наиболее высокий процент людей с антителами к коронавирусной инфекции. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что к ним относятся Татарстан, Санкт-Петербург, Тюменская и Тульская области, передает ТАСС.

"Мы продолжаем мониторинг серологических исследований на COVID-19. Сегодня проведено исследование в 26 субъектах во всех возрастных группах населения", – поделилась Попова в ходе заседания президиума Rоординационного совета по борьбе с новой инфекцией.

При этом Попова обратила внимание, что Т-клеточный иммунитет к инфекции может выработаться через определенное время. Данная информация, по ее словам, была подтверждена научно-практическими исследованиями.

"Исследования, которые мы проводили в апреле среди медицинских работников Москвы, показали, что должное количество иммуноглобулина G выявляется у 17,7%. Мы повторили эти же исследования спустя более 30 дней, и у этих же людей удельный вес, имеющих напряженный иммунитет, увеличился до 49,4%", – рассказывает глава ведомства.

Так, выводы ученых, заключает Попова, были подтверждены научно-практическими исследованиями. В исследовании приняли участие 19 тысяч столичных медиков.

В России выявлено 892 654 случая COVID-19, вылечился 696 681 человек, скончался 15 001.

Ранее еще 898 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего инфекцию в городе смогли побороть 190 555 человек.