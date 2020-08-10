Москва занимает 17-е место по количеству новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,47 на 100 тысяч человек – это 17-е место среди субъектов РФ, следует из данных Росстата.

Москва входит в топ регионов страны с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19. Этот показатель в городе составляет 0,3%.

За сутки в России подтвердили 5 118 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах. В 1 356 из них клинических проявлений не было. На Москву пришлось 694 новых случая.

Всего в стране зафиксировано 892 654 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъектами с наименьшими темпами прироста за сутки стали Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Северная Осетия, Московская область, Кабардино-Балкария и Чечня.

В стране проведено свыше 30,8 миллиона лабораторных исследований на COVID-19. При этом только за сутки специалисты проверили 246 тысяч. Под медицинским наблюдением остаются 240 474 человека.

