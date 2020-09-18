Москва находится во втором десятке среди регионов РФ по числу новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Число новых случаев коронавируса в Москве составляет 6,35 на 100 тысяч населения. Как сообщили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19, по этому показателю столицы находится во втором десятке среди всех субъектов РФ.

Кроме того, в столице сохраняется низкий темп прироста новых случаев коронавируса – 0,3%. Согласно критериям Роспотребнадзора, это соответствует нормальной эпидемиологической ситуации в городе.

За последние сутки в Москве было выявлено 805 новых случаев COVID-19. Наибольшее их число выявлено в возрастной группе от 18 до 45 лет – 36,1%.

В России за тот же период наблюдений подтвердили 5 905 случаев в 84 регионах страны. Общее их число достигло 1 091 186 случаев (с общим приростом в 0,5%).

