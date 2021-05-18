Садоводы рассказали, какие экзотические культуры вырастут на подмосковной даче

Зной в Москве бьет все рекорды: 18 мая температура воздуха в городе прогрелась выше 30 градусов. Ранее в Гидрометцентре заявили, что погода в столице соответствует климату Краснодарского края в конце июля. Такие условия для садоводов могут стать поводом попробовать вырастить у себя на грядках южные культуры. Рассказываем, какая экзотика способна прижиться на огородах столичного региона.



Обойдутся без юга

Для роста многих южных культур на подмосковной даче хватит и не слишком жарких температур, заявили Москве 24 эксперты. По словам биолога, агронома Михаила Воробьева, в обычное московское лето спокойно можно посадить батат. Как правило, его выращивают в тропиках и в Краснодарском крае, говорит эксперт.

"Единственное, клубни у него будут не такими крупными, как в тропических странах. Но тем не менее 1,5–2 килограмма с куста получить можно", – рассказал он Москве 24.

По словам агронома, еще 50 лет назад экзотической для столичного региона была груша. Однако сейчас ее с успехом выращивают многие садоводы.





Михаил Воробьев биолог, агроном Лет 30 назад черешня в Подмосковье считалась совершенно невозможной. Сейчас уже получены несколько десятков сортов, которые здесь растут. По вкусу она вполне может соперничать с узбекской черешней.

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время идет усиленная селекция по персику, который можно выращивать в Подмосковье. При этом те же абрикосы уже стали обычной культурой для региона. Сюда же можно отнести и некоторые виды актинидий, которые являются родственниками киви, говорит эксперт.

Среди растений к подмосковным широтам адаптирован и лемонграсс, делится опытом агроном. Даже в обычное лето у вас на даче может вырасти мощный куст этой травы, уточнил он.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова в разговоре с Москвой 24 отметила, что на подмосковном участке спокойно растут и некоторые виды арбузов.

"Самое главное – подбирать холодостойкие сорта. Например, "байсан" даже при +15 растет и дает плоды. А южные сорта даже при жарком солнце у нас все равно будут плохо расти", – указывает она.

По словам специалиста, на грядке в столичном регионе приживутся и некоторые сорта винограда.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Есть сорта винограда, выведенные для средней полосы. И они сладкие, десертные, вызревают в начале августа, и это будет самый настоящий виноград. Причем с крупными ягодами и большой кистью.

Среди адаптированных сортов Воронова назвала виноград "алешенькин", "агат донской" и "бананас". Их саженцы можно найти в питомниках, говорит специалист. Причем при жаркой погоде такой виноград можно сажать даже в открытом грунте, подытожила эксперт Союза садоводов России.

По словам Воробьева, рост некоторых южных культур в подмосковных широтах стал возможен не из-за изменения климата. Он отметил, что это результат скрещивания морозостойких видов с более теплолюбивыми. При этом разницы во вкусах между адаптированными и оригинальными сортами практически нет, указал агроном.



Мимо наших широт

Даже если все лето в столице и области будет такое же жаркое, как сейчас середина мая, не все культуры смогут выжить в наших широтах. По словам Воробьева, практически невозможно вырастить на дачном участке апельсины и лимоны.

"Для этих культур Сочи – северная граница. В Краснодарском крае это еще возможно, а вот севернее уже нет. Это вечнозеленое растение, которое выдерживает только легкое похолодание. При минусовой температуре эти цитрусовые погибают", – объясняет биолог.





Михаил Воробьев биолог, агроном Если в холод апельсины и лимоны у вас находятся в зимнем саду, а весной вы их выносите в сад, то тогда все будет нормально. При других условиях эти растения зиму не переживут.

Невозможно вырастить на подмосковной даче и бананы, говорит эксперт. Это тропическое растение, которому круглый год необходима высокая плюсовая температура, пояснил он.

По словам Воробьева, понять, вырастет та или иная культура или нет, можно по сумме активных температур. Это показатель минимальной температуры, при которой начинается рост растения. Выращивание южных культур в подмосковных широтах проблематично, так как сумма активных температур для них должна быть выше, чем наше лето может им предоставить, рассказал собеседник Москвы 24.

Если садовод решил попробовать культивировать у себя теплолюбивую южную культуру, Ольга Воронова советует обзавестись огромной теплицей. Это связано с тем, что многим деревьям из тех широт негде будет расти в маленьком пространстве. Однако обустройство такого "огорода" обойдется садоводу в серьезную сумму, предупреждает она.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Также нужно обеспечить очень рыхлый грунт. Это не должна быть тяжелая глина или болото. Для этого надо облагородить свою почву с помощью специальных разрыхлителей. Кроме того, необходимо применять специальные иммуностимулирующие препараты, причем желательно натуральные. Тогда растения обретают устойчивость к стрессу после смены температур.

Воронова добавила, что лучше всего южные культуры адаптируются в зимнем саду. Однако строения, в которых на постоянной основе поддерживается оптимальная для роста температура, есть далеко не у всех садоводов, резюмировала эксперт.