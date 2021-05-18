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В Москве побит очередной температурный рекорд. Воздух в городе прогрелся до 30,7 градуса. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, предыдущий рекорд был на 1,6 градуса ниже. При этом до конца дня данные могут еще поменяться.

"В 15:00 была зафиксирована температура 30,7 градуса, рекорд будет около 30 градусов. Может быть, будут некоторые уточнения по температуре, но позже. Сейчас ясно, что температура уже на 1,6 градуса выше предыдущего рекорда", – приводит РИА Новости слова специалиста.

Уточняется, что предыдущий рекорд был установлен в конце XIX века.

Ранее воздух в районе главной столичной метеостанции на ВДНХ к полудню 18 мая прогрелся до +29,2 градуса.