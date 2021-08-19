На следующей неделе Москва окажется в "мешке" полярного воздуха

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На следующей неделе москвичи смогут ощутить первые признаки осени, температура воздуха в городе снизится до +17 градусов, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что в пятницу в Москве и Подмосковье еще ожидается теплая погода с температурой до +24...+26 градусов тепла, однако в выходные в столичный регион придут осадки. В субботу, 21 августа, в Москве прогнозируются кратковременные ливни с грозами, а в ночь на воскресенье на город опустится туман. 22 августа в столице лишь местами пройдут небольшие дожди.

"А далее лето начнет меркнуть. Следующая неделя ознаменуется первым звоночком от грядущей осени. В атмосфере сформируется северной поток и скажется дыхание борея – холодного северного ветра, в древнегреческой мифологии Борей – бог северного ветра, из-за чего Москва окажется в мешке полярного воздуха с температурным фоном на 3 градуса ниже многолетней нормы, что соответствует климатическим показателям первой декады сентября", – отметил Тишковец.

Синоптик уточнил, что в понедельник, 23 августа, утром ожидается +10...+12 градусов, после полудня – около +20. Во вторник, 24 августа, температура воздуха продолжит падать: утром она снизится до +9...+11 градусов, а днем потеплеет всего до +16...+18 градусов.

"В среду столбики термометров опустятся на самое дно колодца холода – ночью будет около +6...+8 градусов, в дневные часы будет уже не выше +15...+17", – пояснил эксперт.

Таким образом, 24 августа в столичном регионе наступит метеорологическая осень, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже +15 градусов. Тишковец уточнил, что это точно соответствует старому климатическому графику.

"Лето уйдет по-английски, не попрощавшись, и наступит чудесная, но немного грустная пора", – отметил он.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, что первые признаки осени начнут ощущаться в регионах Центральной России уже в ближайшие выходные, со следующей недели температура будет лишь понижаться.

Синоптик уточнил, что уже через неделю – 24–25 августа – в столице будет +16 днем и +11 ночью. Также ранняя осень в ближайшие дни придет в города Северо-Западного округа России, в том числе в Санкт-Петербург.

Как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, в сентябре погода в Москве не должна преподнести неожиданных сюрпризов. По прогнозам, температура воздуха в городе будет соответствовать климатической норме.

