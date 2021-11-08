Автоэксперт перечислил правила вождения в темное время суток

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Названы основные правила вождения в темное время суток. Их перечислил автоэксперт Михаил Горбачев в беседе с агентством "Прайм".

В первую очередь, специалист посоветовал не забывать переключать дальний свет на ближний за 150 метров до встречной машины.

"Если водитель встречного автомобиля не переключается – как это ни печально это может свидетельствовать о том, что он заснул за рулем, поэтому нужно внимательно смотреть как ведут себя остальные участники дорожного движения", – сказал Горбачев.

Догоняя попутную машину, эксперт также порекомендовал переключаться на ближний свет. Кроме того, стоит следить за уровнем света фар и пользоваться корректором. В частности, на холмах нужно заранее опускать фары вниз, чтобы не слепить водителей ближним светом.

В случае, если навстречу едет машина с одной работающей фарой, стоит взять как можно правее, советует эксперт. При этом следует внимательно следить за обочиной, чтобы не наехать на пешехода или препятствие.

Специалист также порекомендовал на загородной дороге не смотреть на встречные фары. Кроме того, не стоит разгоняться быстрее 90 километров в час.

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