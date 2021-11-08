В ГИБДД объяснили, кому не нужно покупать ОСАГО

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Сотрудники Госавтоинспекции назвали тех владельцев транспортных средств в РФ, кому не нужно покупать полис ОСАГО. Об этом сообщает "Газета.ру".
Согласно Федеральному закону "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", не обязаны страховать свои транспортные средства владельцы техники, максимальная конструктивная скорость которой составляет не больше 20 километров в час, или ТС не предназначено для движения по дорогам общего пользования и не подлежит госрегистрации, а также если оно зарегистрировано в другой стране.
Кроме того, нет необходимости приобретать ОСАГО для прицепов к легковым машинам и транспортных средств, в конструкции которых применены гусеничные, полугусеничные, санные и другие неколесные движители.
В других случаях оформление полиса ОСАГО обязательно. Без полиса обязательного страхования водители могут быть оштрафованы на 800 рублей.
Ранее стало известно, что стоимость ОСАГО в России снова может измениться. В Центробанке предложили разрешить страховщикам еще больше снижать тарифы для аккуратных водителей и сильнее повышать их для лихачей.
Если решение будет принято, то разница между самой дешевой и самой дорогой страховкой для личных автомобилей сможет составлять до 10%, для общественного транспорта – чуть менее 5, а вот для такси разница может увеличиться до 30%.
Стоимость ОСАГО в России снова может измениться
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