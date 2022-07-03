Еще 34 объекта построят в рамках инвестиционного проекта в Москве

18:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве в рамках инвестиционного проекта возведут еще 34 объекта, 10 из которых будут социальными, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.
"В рамках 10 из 34 масштабных инвестиционных проектов, которые будут реализованы в городе, возведут социальные объекты – детские сады, школы и медицинские учреждения. Их общая площадь превысит 116 тысяч квадратных метров. Еще около 425 тысяч квадратных метров городской земли займут шесть новых производств", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.
Он также добавил, что в рамках создания четырех транспортно-пересадочных узлов будут возведены объекты площадью свыше 70 тысяч квадратных метров. Также будут возведены культурные, развлекательные и спортивные учреждения.
Кроме того, более 70 гектар будет выделено для новых производств, в порядка 19 гектар уже выделено для соцобъектов, 11 гектар – на транспортную инфраструктуру, отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
Как уточнили в ведомстве, производственные комплексы, инновационные центры, медицинские учреждения, объекты социальной инфраструктуры имеют возможность стать масштабными инвестиционными проектами. Власти Москвы предоставляют для их возведение земельные участки в аренду на 5 лет.
Ранее сообщалось, что инвесторы получили от столицы в аренду на 5 лет четыре земельных участка по льготной ставке.
Владимир Ефимов уточнил, что на данных участках возведут новый корпус для разработчика электронных компонентов, кондитерский завод, приборостроительный комплекс и комплекс по изготовлению комплектующих для специального пожарного оборудования. Объем инвестиций в проекты будет свыше 10 миллиардов рублей, при этом благодаря строительству новых объектов получится открыть порядка 2 тысяч дополнительных рабочих мест.
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