Шесть технопарков Москвы вошли в рейтинг лучших в России – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, что сразу шесть столичных технопарков вошли в рейтинг лучших в России. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что в рейтинге Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России отмечены 33 технопарка из 21 региона РФ.

"Сразу шесть московских технопарков вошли в рейтинг лучших в России. Два из них – "Элма" и "Полюс" – попали в тройку лидеров", – отмечается в его публикации.

Мэр Москвы подчеркнул, что это еще раз подтверждает то, что в столице успешно осуществляется работа по совершенствованию инновационной инфраструктуры.

Технопарк "Элма" находится в Зеленограде. По словам Собянина, там разместились 89 компаний-резидентов, на базе которых работают 3,3 тысячи специалистов. В нем представлены следующие направления:

приборостроение, включая медицинское;

технологии и системы безопасности;

микроэлектроника и электротехника;

серийное производство персональных 3D-принтеров;

научные исследования в области аддитивных технологий.

лазерные и оптические изделия;

гироскопы;

датчики систем наземных измерений ракетно-космических комплексов;

волоконно-оптические системы;

медицинское оборудование.

В свою очередь, в технопарке "Полюс", который находится в Конькове, работают 2,2 тысячи человек. Здесь специалисты создают:Кроме того, в этом технопарке есть уникальный центр лазерной сварки в среде защитных газов.

Собянин обратил внимание на то, что в Москве на сегодняшний день работают 42 технопарка, еще семь создаются. Всего размещено свыше двух тысяч производств, в которых работают 70 тысяч человек.

Ранее стало известно, что в Молжаниновском районе недалеко от Машкинского и Новосходненского шоссе построят технологический промышленный парк площадью 20,7 тысячи квадратных метров.

По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, инвестор вложит в проект более одного миллиарда рублей. После завершения строительства в технопарке будет создано не менее 600 рабочих мест.

Он пояснил, что взамен город предоставит девелоперу льготу по плате за изменение вида разрешенного использования земельных участков для возведения жилого комплекса на Ленинградском шоссе.



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