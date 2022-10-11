Компания из ОЭЗ "Технополис "Москва" увеличит выпуск оборудования для очистки нефти

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Компания из особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" более чем вдвое нарастит производство систем очистки нефти собственной разработки в рамках импортозамещения иностранной продукции. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как пояснил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, на данный момент компания выпускает около 20 комплектов систем очистки нефти в год. Сейчас предприятие готовится нарастить производство до 50 комплектов в год.

В свою очередь, генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев отметил, что сегодня в компании VDK, расположенной на площадке "Печатники", работают около 30 человек. В ближайшее время предприятие планирует увеличить их количество до 50.

Ранее стало известно, что в Молжаниновском районе недалеко от Машкинского и Новосходненского шоссе построят технологический промышленный парк площадью 20,7 тысячи квадратных метров.

По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, инвестор вложит в проект более одного миллиарда рублей. После завершения строительства в технопарке будет создано не менее 600 рабочих мест.

Он пояснил, что взамен город предоставит девелоперу льготу по плате за изменение вида разрешенного использования земельных участков для возведения жилого комплекса на Ленинградском шоссе.



Собянин рассказал о развитии площадки "Алабушево" ОЭЗ "Технополис "Москва"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!