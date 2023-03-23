Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Город выставит на торги семь участков для строительства частных жилых домов в ТиНАО, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"На торги будет выставлено семь земельных участков общей площадью 0,8 гектара для индивидуального жилищного строительства в четырех поселениях ТиНАО: Кленовском, Роговском, Вороновском и Сосенском. Соответствующее решение было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии", – рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, победителям торгов станет доступна возможность строительства на участке дома площадью от 492,8 до 670,8 квадратного метра.

Гаман отметил, что три земельных участка общей площадью 0,36 гектара выставят на аукцион в поселении Вороновском, два участка площадью 0,29 гектара – в Кленовском и по одному площадью 0,16 и 0,14 гектара – в Роговском и Сосенском соответственно.

Объекты для аренды доступны в течение 2,5 года. После возведения домов арендаторы смогут выкупить землю у города за 40% от ее кадастровой стоимости. Земля будет передана для последующей аренды на торгах во втором квартале этого года.

Ранее сообщалось, что в Зеленограде пройдет аукцион за право построить новый многофункциональный центр. Максимальная площадь будущего объекта составит 5,6 тысячи квадратных метров. При этом есть ограничение по высоте – не выше 15 метров.

Выводимый на торги участок в данный момент свободен. В будущем многофункциональном комплексе можно будет разместить офисы и магазины, а также пространства для культурно-досуговых мероприятий. Для удобства жителей предусмотрена парковка.



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