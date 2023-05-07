Москвичи приобрели у города более 1,8 тыс парковочных мест с начала 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В период с января по март 2023 года жители столицы приобрели у города более 1,8 тысячи парковочных мест. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Город предлагает машино-места на подземных паркингах и многоуровневых наземных автостоянках в разных районах Москвы. В январе — марте этого года жители приобрели свыше 1,8 тысячи таких объектов, а за аналогичный период прошлого года – 1,3 тысячи", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Средняя стоимость места составила около 398 тысяч рублей. Лоты реализовали на аукционах, торгах и путем публичного предложения. Москвичам предлагали одиночные и семейные парковочные места на несколько машин.

Большую часть парковочных мест продали в СЗАО – 431. В ЗАО москвичи купили 371 место, в СВАО – 271.

Ранее стало известно, что 8 и 9 мая припарковаться на столичных улицах можно будет бесплатно. Подобное решение было принято в связи с предстоящим Днем Победы. Парковки со шлагбаумами продолжат работу в прежнем режиме.



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