В поселении Щаповском реконструируют около трех километров дорог

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В поселении Щаповском Троицкого административного округа планируют реконструировать автомобильные дороги и улицы. Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

"Обновление улиц внутри населенных пунктов является одним из основных направлений развития дорожно-транспортной инфраструктуры новых территорий. Сегодня мы активно занимаемся строительством и реконструкцией автомобильных дорог в городе Троицке и поселке Мосрентген, также дорожная сеть за последнее время получила существенное развитие в Коммунарке и ряде других населенных пунктов", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

Жидкин заявил, что на следующем этапе обновления дорог планируется начать с поселения Щаповского. По его словам, нынешнее состояние дорог в поселении не везде соответствует требуемому столичному уровню.

Планы на 2024 год включают в себя подготовку технического задания на проведение работ для улучшения транспортного сообщения между поселками. Там планируется построить и реконструировать около трех километров автодорог, что позволит увеличить пропускную способность улиц и даст возможность запустить новые маршруты общественного транспорта.

За 2023 год в эксплуатацию были введены более 10 километров новых и отремонтированных дорог на территории поселка Коммунарка поселения Сосенского. Строительство дорожно-транспортной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений развития ТиНАО. С тех пор как территории вошли в состав столицы, здесь появилось более 380 километров автомобильных дорог.

До конца 2026 года в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию еще более 100 километров улиц и магистралей.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что первая очередь новой автодороги Мамыри – Пенино – Шарапово в ТиНАО будет сдана в эксплуатацию в этом году. Готовность второго дублера Киевского и Калужского шоссе на данный момент составляет 70%.

До этого стало известно, что строительство дублера Егорьевского шоссе начнется в третьем квартале 2024 года. Предполагается, что объект протяженностью в 36 километров будет построен при помощи заключенного концессионного соглашения. Дублер планируют достроить за 2 года, уточнил глава Московской области Андрей Воробьев. Автодорога пройдет от МКАД через Люберцы и Раменское.

Собянин: в 2024 году планируем завершить несколько крупных транспортных проектов