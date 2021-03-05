С 1 апреля перевод на удаленку работников старше 65 лет становится рекомендательным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С 1 апреля перевод на удаленку работников старше 65 лет становится не обязательным, а рекомендательным. Об этом говорится в постановлении кабмина.
"Исходя из складывающейся обстановки по распространению коронавируса рекомендовать работодателям осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством РФ", – говорится в документе.
Уточняется, что постановление вступает в силу с 1 апреля.
Ранее Собянин объявил, что с 8 марта домашний режим для людей старшего возраста станет рекомендательным.
По его словам, ситуация с COVID-19 в столице улучшилась. Собянин отметил, что количество ежедневно выявляемых случаев коронавируса в пять раз снизилось относительно пиковых значений. Кроме того, уровень распространения инфекции по другим показателям упал в 2–3 раза.
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