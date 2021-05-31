Ученый заявил о серьезной пандемии из-за "индийского" штамма коронавируса

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"Индийский" штамм коронавируса может стать причиной ухудшения ситуации с пандемией COVID-19 в мире. Такое мнение в интервью газете Straits Times высказал ученый из Сингапура Тео Ик Ин.

"Пугает та скорость, с которой этот вариант может широко распространяться в обществе, часто превосходя способность устройств по отслеживанию контактов следить и изолировать зараженных с целью разрыва цепей передачи. Он может развязать более крупную бурю пандемии, чем то, что мир ранее видел", – сказал эксперт.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о случаях заражения "индийским" штаммом коронавируса в РФ. По ее словам, в Индии преимущественно выделяют три варианта штамма коронавируса, один из которых имеет значимые мутации, однако в России его нет.