В КНР выявили первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3

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В восточной китайской провинции Цзянсу выявили первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Уточняется, что в конце апреля 41-летний мужчина из города Чжэньцзян почувствовал жар, а спустя несколько дней из-за ухудшения самочувствия он обратился к врачу и был госпитализирован. На сегодняшний день его состояние стабилизировалось.

28 мая специалисты национального центра по контролю и профилактике заболеваний после получения материалов пациента проанализировали их и пришли к выводу, что мужчина был заражен H10N3.

В материале говорится, что всех людей, которые с ним контактировали, поместили под наблюдение медиков. Отмечается, что среди них пока не выявлено заболевших.

В сообщении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР отменили, что H10N3 произошел от птиц, так как анализ генома показал, что вирус не имеет эффективной способностью заражать человека. Подчеркивается, что до этого в мире не фиксировали ни одного случая заражения человека H10N3.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что новый тип вируса птичьего гриппа A(H5N8), который был зафиксирован у нескольких россиян в феврале, вероятнее всего, скоро мутирует и сможет передаваться от человека к человеку.

Она отметила, что нужно создать тесты и вакцину, чтобы быть готовыми к такому сценарию. При этом Попова добавила, что выявление этого вируса у людей стало открытием мирового уровня.

До этого РФ уведомила ВОЗ о том, что семь работников птицефабрики на юге страны заразились вирусом птичьего гриппа A(H5N8), это был первый случай заболевания людей такой разновидностью вируса. Как добавили в организации, сотрудникам птицеферм, чья работа связана с риском инфицирования, надо обезопасить себя персональными средствами защиты.

