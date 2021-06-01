В КНР выявили первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3

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Фото: Chinatopix via AP
В восточной китайской провинции Цзянсу выявили первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Уточняется, что в конце апреля 41-летний мужчина из города Чжэньцзян почувствовал жар, а спустя несколько дней из-за ухудшения самочувствия он обратился к врачу и был госпитализирован. На сегодняшний день его состояние стабилизировалось.
28 мая специалисты национального центра по контролю и профилактике заболеваний после получения материалов пациента проанализировали их и пришли к выводу, что мужчина был заражен H10N3.
В материале говорится, что всех людей, которые с ним контактировали, поместили под наблюдение медиков. Отмечается, что среди них пока не выявлено заболевших.
В сообщении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР отменили, что H10N3 произошел от птиц, так как анализ генома показал, что вирус не имеет эффективной способностью заражать человека. Подчеркивается, что до этого в мире не фиксировали ни одного случая заражения человека H10N3.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что новый тип вируса птичьего гриппа A(H5N8), который был зафиксирован у нескольких россиян в феврале, вероятнее всего, скоро мутирует и сможет передаваться от человека к человеку.
Она отметила, что нужно создать тесты и вакцину, чтобы быть готовыми к такому сценарию. При этом Попова добавила, что выявление этого вируса у людей стало открытием мирового уровня.
До этого РФ уведомила ВОЗ о том, что семь работников птицефабрики на юге страны заразились вирусом птичьего гриппа A(H5N8), это был первый случай заболевания людей такой разновидностью вируса. Как добавили в организации, сотрудникам птицеферм, чья работа связана с риском инфицирования, надо обезопасить себя персональными средствами защиты.
В России выявили первый в мире случай инфицирования человека птичьим гриппом
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