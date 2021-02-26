ВОЗ оценила распространение птичьего гриппа в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Всемирная организация здравоохранения оценила как "низкий" риск передачи от человека к человеку в РФ новой разновидности птичьего гриппа А(H5N8). ВОЗ не советует вводить каких-либо ограничений на поездки и торговлю с Россией.

"На основе имеющейся на настоящий момент информации [можно сделать вывод о том], что риск передачи от человека к человеку остается низким", – уточнили в организации. В результате в ВОЗ выступили против введения специального скрининга туристов в пунктах въезда.

До этого РФ уведомила ВОЗ о том, что семь работников птицефабрики на юге страны заразились вирусом птичьего гриппа A(H5N8), это был первый случай заболевания людей такой разновидностью вируса.

"Эти случаи не меняют ныне действующих рекомендаций ВОЗ относительно мер в области общественного здравоохранения, а также наблюдения за животными и сезонным человеческим гриппом, которые должны продолжаться", – пояснили в ВОЗ.

Как добавили в организации, сотрудникам птицеферм, чья работа связана с риском инфицирования, надо обезопасить себя персональными средствами защиты. После информации о заражении вирусом в РФ в организации сообщили, что обсуждают случившееся с властями страны.

Ранее вирусологи предупредили о новом штамме гриппа. Мутация может появиться от соединения вирусов птиц и человека.