Вирусологи оценили вероятность вспышки птичьего гриппа в России

Первый случай заражения человека новым штаммом птичьего гриппа в России получил широкий резонанс. Пока вирус не передается от человека к человеку. Однако некоторые ученые выразили мнение, что это лишь дело времени. В беседе с Москвой 24 вирусологи оценили вероятность возникновения новой эпидемии в России. Подробности читайте в нашем материале.

Первый случай

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

О заражении людей птичьим гриппом стало известно 20 февраля. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила сразу о 7 заболевших сотрудниках птицефабрики на юге России. Она добавила, что это первый в мире случай заражения человека новым штаммом инфекции.

Отмечается, что именно на этой фабрике в конце прошлого года была зафиксирована вспышка гриппа у птиц. Позже от животных произошло заражение сотрудников. Однако о случаях передачи инфекции от человека к человеку пока неизвестно.



A(H5N8) преодолел межвидовой барьер и теперь способен передаваться от птиц к человеку. Но от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передается.

Анна Попова глава Роспотребнадзора Сейчас мы видим, что новый возбудитель гриппа птицпреодолел межвидовой барьер и теперь способен передаваться от птиц к человеку. Но от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передается.

Глава ведомства также заявила, что в связи с появлением болезни были оперативно проведены все мероприятия по защите как людей, так и животных. Все риски были минимизированы, дальнейшего развития ситуация не получила, отмечает Попова.

Заболевание у сотрудников птицефабрики протекало в легкой форме, и сейчас все семеро человек чувствуют себя хорошо. Стоить отметить, что врачи обнаружили изменения в организме пациентов и иммунный ответ на инфекцию.

Все данные о заражении людей новой разновидностью птичьего гриппа были оперативно переданы Роспотребнадзором во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). А в российском Центре "Вектор"заявили о возможности в кратчайшие сроки начать разработку тест-системы по выявлению гриппа H5N8, а также непосредственно вакцины.

Новая эпидемия на пороге?

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

На фоне эпидемии коронавируса информация о новом штамме птичьего гриппа многими была воспринята тревожно. В частности, специалист Центра имени Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн предупредил о возможном появлении вируса, который будет опаснее COVID-19, после изучения информации о случаях заражения людей H5N8.

Однако другие эксперты смотрят на ситуацию более позитивно. Профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с Москвой 24 заявил, что в информации о заражении семи человек на юге России нет ничего тревожного. По его словам, вирусы гриппа склонны все время меняться, это "эпидемиологическая обыденность".





Алексей Аграновский профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ Другое дело, что внимание повышенное к этому событию должно быть. Новые штаммы нужно мониторить, изучать и делать новые вакцины. То есть быть начеку. Но эта история калибром поменьше, чем коронавирус, – и по возможному масштабу, и по последствиям, и по тяжелым случаям.

Как считает доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, пока вирус не передается от человека к человеку, поводов для беспокойства нет.

"Пока он не передается, вспышка невозможна. А что будет дальше – никто спрогнозировать не может. Мутация – вероятный процесс. Какой она будет и произойдет ли вообще – большой вопрос", – отметил специалист.

Он также заявил, что риск заражения остального населения путем, каким его приобрели сотрудники птицефабрики, практически стремится к нулю. "Для этого нужна огромная доза вируса в воздухе, как на птицефабрике из-за больных птиц", – пояснил Жемчугов.

Однако, по его мнению, не стоит пренебрегать и мерами безопасности. "От курицы, например, можно заразиться и чем-то не менее серьезным, чем птичий грипп, например сальмонеллезом", – заявил специалист. Так, он посоветовал тщательно мыть птицу и употреблять ее в пищу только после полного приготовления. Кроме того, необходимо качественно мыть все кухонные приборы, которыми работали с сырым мясом.

Как не заразиться Также о мерах безопасности от птичьего гриппа рассказали в Роспотребнадзоре. Чтобы случайно не заразиться, необходимо следовать некоторым правилам:

проводить своевременную вакцинацию против гриппа;

не разрешать детям играть с дикими и больными птицами;

не трогать руками и не использовать в пищу мясо умерших птиц;

мясо и яйца птиц подвергать тщательной термической обработке;

мясо и полуфабрикаты из мяса птицы в холодильнике хранить отдельно от других продуктов;

если после контакта с зараженной птицей возникли симптомы ОРВИ, необходимо обратиться к врачу, поставив в известность о таком контакте медперсонал. Также людям, занимающимся разводом домашней птицы, необходимо проводить постоянный санитарно-эпидемиологический контроль за птицами, о каждом случае смерти животного сообщать ветеринарам и уничтожать поголовье птиц на зараженных фермах.

Также о мерах безопасности от птичьего гриппа рассказали в Роспотребнадзоре. Чтобы случайно не заразиться, необходимо следовать некоторым правилам:Также людям, занимающимся разводом домашней птицы, необходимо проводить постоянный санитарно-эпидемиологический контроль за птицами, о каждом случае смерти животного сообщать ветеринарам и уничтожать поголовье птиц на зараженных фермах.

История птичьего гриппа

Грипп птиц – острое инфекционное заболевание птиц, способное передаваться человеку. Оно характеризуется острым лихорадочным синдромом, поражением легких и высокой летальностью, однако успешно лечится при своевременной диагностике.

Впервые птичий грипп был обнаружен в 1878 году итальянским ветеринаром. Тогда же и было установлено, что по природе этот вирус является вирусом гриппа.

Несмотря на серьезные меры защиты – вакцинацию птиц в Китае, например, время от времени вспышки птичьего гриппа у животных возникают во многих странах мира. Так, в 2021 году вспышки H5N8 были зафиксированы в Саудовской Аравии и Вьетнаме. В Саудовской Аравии от болезни пали 22,7 тысячи птиц. Во Вьетнаме из общего поголовья в три тысячи птиц в деревне погибли 2,2 тысячи.

Да и в России вспышка на юге страны далеко не первая. Впервые птичий грипп был зафиксирован в РФ в 2008 году в Приморском крае, а затем в 2009–2010 годах – в Республике Тыва. В 2014-м опасный H5N1 был обнаружен в Алтайском крае.

Случаев заражения людей птичьим гриппом немного. Первый был зарегистрирован в Гонконге в 1997 году. Тогда заболело 18 человек, шестеро из которых умерли. Уже к 2005 году было зафиксировано 112 случаев заражения человека птичьим гриппом во Вьетнаме, Таиланде, Камбодже, Индонезии. Из них 64 случая были со смертным исходом. Последний смертельный случай птичьего гриппа у человека был зафиксирован в 2014-м в Канаде.



Согласно данным ВОЗ, с февраля 2003 года по февраль 2008 года из 361 подтвержденного случая заражения птичьим гриппом 227 стали смертельными.



Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, от 50 до 80% случаев заражения птичьим гриппом у людей заканчиваются летальным исходом на второй неделе заболевания.

И тем не менее за значительно долгую историю вируса не было зафиксировано ни одного случая передачи его от человека к человеку, хотя вирус и способен активно мутировать в человеческом организме.