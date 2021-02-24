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Общество

24 февраля, 19:08

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Вирусологи оценили вероятность вспышки птичьего гриппа в России

В России выявили первый случай птичьего гриппа у человека. Есть ли риск эпидемии?
общество медицина

Первый случай заражения человека новым штаммом птичьего гриппа в России получил широкий резонанс. Пока вирус не передается от человека к человеку. Однако некоторые ученые выразили мнение, что это лишь дело времени. В беседе с Москвой 24 вирусологи оценили вероятность возникновения новой эпидемии в России. Подробности читайте в нашем материале.

Первый случай

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

О заражении людей птичьим гриппом стало известно 20 февраля. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила сразу о 7 заболевших сотрудниках птицефабрики на юге России. Она добавила, что это первый в мире случай заражения человека новым штаммом инфекции.

Отмечается, что именно на этой фабрике в конце прошлого года была зафиксирована вспышка гриппа у птиц. Позже от животных произошло заражение сотрудников. Однако о случаях передачи инфекции от человека к человеку пока неизвестно.

Сейчас мы видим, что новый возбудитель гриппа птиц A(H5N8) преодолел межвидовой барьер и теперь способен передаваться от птиц к человеку. Но от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передается.
Анна Попова
глава Роспотребнадзора

Глава ведомства также заявила, что в связи с появлением болезни были оперативно проведены все мероприятия по защите как людей, так и животных. Все риски были минимизированы, дальнейшего развития ситуация не получила, отмечает Попова.

Заболевание у сотрудников птицефабрики протекало в легкой форме, и сейчас все семеро человек чувствуют себя хорошо. Стоить отметить, что врачи обнаружили изменения в организме пациентов и иммунный ответ на инфекцию.

Все данные о заражении людей новой разновидностью птичьего гриппа были оперативно переданы Роспотребнадзором во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). А в российском Центре "Вектор"заявили о возможности в кратчайшие сроки начать разработку тест-системы по выявлению гриппа H5N8, а также непосредственно вакцины.

Новая эпидемия на пороге?

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

На фоне эпидемии коронавируса информация о новом штамме птичьего гриппа многими была воспринята тревожно. В частности, специалист Центра имени Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн предупредил о возможном появлении вируса, который будет опаснее COVID-19, после изучения информации о случаях заражения людей H5N8.

Однако другие эксперты смотрят на ситуацию более позитивно. Профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с Москвой 24 заявил, что в информации о заражении семи человек на юге России нет ничего тревожного. По его словам, вирусы гриппа склонны все время меняться, это "эпидемиологическая обыденность".

Другое дело, что внимание повышенное к этому событию должно быть. Новые штаммы нужно мониторить, изучать и делать новые вакцины. То есть быть начеку. Но эта история калибром поменьше, чем коронавирус, – и по возможному масштабу, и по последствиям, и по тяжелым случаям.
Алексей Аграновский
профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ

Как считает доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, пока вирус не передается от человека к человеку, поводов для беспокойства нет.

"Пока он не передается, вспышка невозможна. А что будет дальше – никто спрогнозировать не может. Мутация – вероятный процесс. Какой она будет и произойдет ли вообще – большой вопрос", – отметил специалист.

Он также заявил, что риск заражения остального населения путем, каким его приобрели сотрудники птицефабрики, практически стремится к нулю. "Для этого нужна огромная доза вируса в воздухе, как на птицефабрике из-за больных птиц", – пояснил Жемчугов.

Однако, по его мнению, не стоит пренебрегать и мерами безопасности. "От курицы, например, можно заразиться и чем-то не менее серьезным, чем птичий грипп, например сальмонеллезом", – заявил специалист. Так, он посоветовал тщательно мыть птицу и употреблять ее в пищу только после полного приготовления. Кроме того, необходимо качественно мыть все кухонные приборы, которыми работали с сырым мясом.

Как не заразиться

Также о мерах безопасности от птичьего гриппа рассказали в Роспотребнадзоре. Чтобы случайно не заразиться, необходимо следовать некоторым правилам:
  • проводить своевременную вакцинацию против гриппа;
  • не разрешать детям играть с дикими и больными птицами;
  • не трогать руками и не использовать в пищу мясо умерших птиц;
  • мясо и яйца птиц подвергать тщательной термической обработке;
  • мясо и полуфабрикаты из мяса птицы в холодильнике хранить отдельно от других продуктов;
  • если после контакта с зараженной птицей возникли симптомы ОРВИ, необходимо обратиться к врачу, поставив в известность о таком контакте медперсонал.
Также людям, занимающимся разводом домашней птицы, необходимо проводить постоянный санитарно-эпидемиологический контроль за птицами, о каждом случае смерти животного сообщать ветеринарам и уничтожать поголовье птиц на зараженных фермах.

История птичьего гриппа

Фото: ТАСС/SANJEEV GUPTA/EPA

Грипп птиц – острое инфекционное заболевание птиц, способное передаваться человеку. Оно характеризуется острым лихорадочным синдромом, поражением легких и высокой летальностью, однако успешно лечится при своевременной диагностике.

Впервые птичий грипп был обнаружен в 1878 году итальянским ветеринаром. Тогда же и было установлено, что по природе этот вирус является вирусом гриппа.

Несмотря на серьезные меры защиты – вакцинацию птиц в Китае, например, время от времени вспышки птичьего гриппа у животных возникают во многих странах мира. Так, в 2021 году вспышки H5N8 были зафиксированы в Саудовской Аравии и Вьетнаме. В Саудовской Аравии от болезни пали 22,7 тысячи птиц. Во Вьетнаме из общего поголовья в три тысячи птиц в деревне погибли 2,2 тысячи.

Да и в России вспышка на юге страны далеко не первая. Впервые птичий грипп был зафиксирован в РФ в 2008 году в Приморском крае, а затем в 2009–2010 годах – в Республике Тыва. В 2014-м опасный H5N1 был обнаружен в Алтайском крае.

Случаев заражения людей птичьим гриппом немного. Первый был зарегистрирован в Гонконге в 1997 году. Тогда заболело 18 человек, шестеро из которых умерли. Уже к 2005 году было зафиксировано 112 случаев заражения человека птичьим гриппом во Вьетнаме, Таиланде, Камбодже, Индонезии. Из них 64 случая были со смертным исходом. Последний смертельный случай птичьего гриппа у человека был зафиксирован в 2014-м в Канаде.

Согласно данным ВОЗ, с февраля 2003 года по февраль 2008 года из 361 подтвержденного случая заражения птичьим гриппом 227 стали смертельными.

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, от 50 до 80% случаев заражения птичьим гриппом у людей заканчиваются летальным исходом на второй неделе заболевания.

И тем не менее за значительно долгую историю вируса не было зафиксировано ни одного случая передачи его от человека к человеку, хотя вирус и способен активно мутировать в человеческом организме.

В РФ подтвержден первый случай заражения человека птичьим гриппом

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Павелко Анастасия

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